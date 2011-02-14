آغاز فصل جدید 3 جانبه گرایی با تدوین سند ملی کار شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سپهری امروز در همایش ملی کار شایسته در تهران با بیان اینکه ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی رویکرد توسعه عدالت اجتماعی را برای دستیابی به اهداف بلند چشم انداز برگزیده است، گفت: در فرایند پیشرفت کشور تعالی انسان و دستیابی به اهداف اسناد بالادستی قرار دارد.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: انتخاب آزاد شغل، تامین اجتماعی، دوری از استثمار و بهره کشی از نیروی کار به صراحت در قانون اساسی وجود دارد، اظهار داشت: تدوین سند ملی کار شایسته فصل نوینی از تحکیم روابط 3 جانبه کارگر، دولت و کارفرما است.

سپهری ادامه داد: تعامل بین شرکای اجتماعی و افزایش همکاری بین آنها منجر به تقویت بهره وری خواهد شد. در هر حال مسائل مربوط به سند کار شایسته جنبه ملی دارد و نمی توان در آن موضوعات مرتبط با سیاست زدگی را وارد کرد.

وی به لزوم هم افزایی جامه کار و تولید اشاره کرد و گفت: در واقع تدوین سند کار شایسته بدون توجه به مقوله های مربوط به اشتغال که محوری ترین موضوع این سند است، بی معنی خواهد بود.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی بیان داشت: ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت کار و امور اجتماعی را مکلفی کرده است تا بر اساس استانداردها و نگاه به کار بهینه سند ملی کار شایسته را تدوین و ارائه کند.