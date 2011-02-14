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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

تویسرکانی:

بانک جامع اطلاعات املاک دولتی تشکیل می‌شود

بانک جامع اطلاعات املاک دولتی تشکیل می‌شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اطلاعات اراضی دولتی و عمومی کشور در قالب بانک جامع املاک ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد تویسرکانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: تاکنون 80 درصد اطلاعات مربوط به بانک جامع املاک دولتی برای ساماندهی این اراضی جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه تهیه نقشه کاداس از سیاستهای این سازمان است، گفت: 95 درصد از نقشه های کاداس (هوایی) در استان سمنان تحقق یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پنج درصد از باقیمانده طرح کاداس در استان سمنان مربوط به زمین های منابع ملی، آستان قدس رضوی و اوقاف و امور خیریه است.

به گفته وی، اسناد تک برگی نیز در جاهایی صادر می شود که دارای نقشه کامل کاداس و اطلاعات حقوقی باشد.

شورای نگهبان اصل قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو را پذیرفته است

تویسرکانی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر رسمی گفت: شورای نگهبان اصل این قانون را پذیرفته و تنها ایرادهایی به تنظیم آیین نامه اجرایی آن گرفته است.

معاون قوه قضائیه گفت: بر اساس مصوبه مجلس باید ثبت معاملات خودرویی در دفاتر اسناد رسمی که نهادی خصوصی اما تحت حاکمیت نظام هستند انجام شود.

کد مطلب 1253716

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