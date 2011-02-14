به گزارش خبرنگار مهر، تور بین‌المللی دوچرخه سواری بمبئی هند در 11 دور و در دو مرحله و با طی مسافت 108 کیلومتر برگزار شد که در نهایت "رابی هانتر" از آفریقای جنوبی به مقام قهرمانی رسید. "الیاویویانی" از ایتالیا دوم شد و "جاناتان مک ایووی" از انگلیس از تیم موتور پوینت عنوان سوم را از آن خود کرد.

در پایان مرحله دوم این تور حسین ناطقی از تیم ولیعصر کرمان در رده هفتم ایستاد. محمد زنگی آبادی بیست و ششم شد. همچنین سید معزالدین سیدرضایی سی و هشتم، سعید ناطقی چهل و هشتم، جلیل اسلامی شصت و سوم و امین اسلامپور شصت و ششم شدند.

این تور با حضور 75 رکابزن در دو مرحله برگزار شد و رده بندی کلی تیمی نیز نداشت.