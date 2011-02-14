جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این مراسم که با حضور میهمانان خارجی شامل وزرای کابینه اندونزی، نمایندگان مجلس، علما، سفرای کشورهای خارجی، اساتید، اصحاب رسانه های اندونزی و ایرانیان مقیم برگزار شد سفیر کشورمان سخنرانی کرد.

محمد فرازنده با اشاره به تلاشهای شبانه روزی مردم کشورمان در راستای پیشبرد منافع ملی ایران گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در 32 سال پیش رویدادی بود که به موجب آن یک کشور وابسته به غرب را به یک کشور مستقل و دارای اهداف ملی تبدیل کرد.

محمود فرازنده با تأکید بر فشارهای اقتصادی، سیاسی و همچنین تهدیدهای متوالی از طرف قدرتهای استعماری علیه کشورمان، افزود: تمامی فشارهای قدرتهای استعماری جهان به ایران نه تنها راه به جایی نبرده است بلکه موجب شده تا ملت ما بیش از پیش برای دستیابی به اهداف انقلاب و منافع ملی تلاش کنند.

وزیر اموراجتماعی اندونزی، وزیر امور زنان، رئیس مجلس علمای اندونزی و تعداد کثیری از نمایندگان مجلس اندونزی در جشن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت داشتند.