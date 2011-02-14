رونق بازار طلا / التهاب قیمتی نداریم

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اشاره به رونق خرید و فروش در بازار طلا نسبت به چند ماه اخیر، گفت: در حال حاضر وضعیت در این بازار بسیار بهتر از گذشته شده است و هیچگونه التهابی در قیمتها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت طلا در بازار داخلی مطابق با قیمت جهانی است، در مورد پیش بینی وضعیت بازار عنوان کرد: وضعیت بازار حتی برای دو روز دیگر هم قابل پیش بینی نیست.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار طلا را نمی توان برای آینده ارزیابی کرد، افزود: پیش بینی می شد که اتفاقات اخیر مصر بر روی قیمت جهانی نفت و طلا اثرات زیادی را برجای بگذارد، اما روال به صورت عادی و طبیعی طی شد.

کشتی آرای افزود: اتفاقات اخیر مصر تاثیری بر قیمت جهانی طلا نگذاشته، این در حالی است که اتفاقات اینچنینی که معادلات سیاسی را بر هم می ریزد، ممکن است که قیمتها را هم دچار نوسان و تغییر کند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: قیمت طلا و انواع سکه امروز نسبت به دیروز تغییر چندانی را نکرده است، تنها قیمت جهانی طلا یک دلار افزایش یافته است.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز دوشنبه 417 هزار تومان، طرح جدید را 357 هزار و 500 تومان، نیم سکه را 179 هزار و 500 تومان و ربع سکه را 91 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

کشتی آرای قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را امروز در بازار 36 هزار و 260 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی را هم 1358 تومان ذکر کرد.