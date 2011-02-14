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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

تیم فوتبال آرژانتین المپیک لندن را از دست داد

تیم فوتبال آرژانتین المپیک لندن را از دست داد

تیم فوتبال آرژانتین از صعود به بازی‌های المپیک 2012 لندن بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیر 20 سال آرژانتین در دیدار با کلمبیا به برتری 2 بر صفر رسید اما پیروزی 6 بر صفر برزیل مقابل اروگوئه، مانع از صعود این تیم به المپیک 2012 لندن شد. چنانچه اروگوئه با اختلاف پنج گل برزیل را شکست می داد، آرژانتینی‌ها به رقابت‌های المپیک صعود می کردند.

بر پایه گزارش بوئنس آیرس هرالد، تیم فوتبال آرژانتین در المپیک‌های 2004 آتن و 2008 پکن به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده است.

در پایان رقابت‌ها، برزیل به عنوان تیم قهرمان و اروگوئه به عنوان نایب قهرمان به بازی‌های المپیک 2012 لندن راه پیدا کردند و آرژانتین ، اکوادور و کلمبیا (میزبان) علاوه بر برزیل و اروگوئه جواز حضور در بازی‌های 2011 جوانان جهان را کسب کردند.

کد مطلب 1253741

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