همشهری جوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره 299 هفتهنامه فرهنگی اجتماعی همشهری جوان روز شنبه 23 بهمن با محوریت موضوع جشنواره فیلم فجر منتشر شد.
شماره این هفته همشهری جوان به پروندههایی درباره کارگردانان حاضر در جشنواره فیلم فجر، حوادث سالهای انقلاب، طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، حاشیه های حراج خودروی پژوی رئیس جمهور، انتقال علی کریمی به باشگاه شالکه و اربعین حسینی در کربلا اختصاص یافته است.
در بخشی که به کارگردانان جشنواره فجر اختصاص دارد، مطالبی از مهدی هاشمی، سعید راد، بیژن امکانیان، پانتهآ بهرام، پیمان قاسمخانی، افشین هاشمی و اصغر نقی زاده درج شده است. فصل بررسی حوادث انقلاب این شماره همشهری جوان نیز با تمرکز بر نقش دانشگاهها و دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی به تحلیل حوادث و وقایعی پرداخته است که دانشجویان انقلابی در جامعه آن روز ایران رقم زدند.
این شماره هفتهنامه همشهری جوان با 84 صفحه و 500 تومان قیمت از ابتدای این هفته منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
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