تخلیه دو خانه در مجاورت پل گرگر

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود دو سال پیش که علائم فروریختن پل گرگر در شهرستان شوشتر مشخص شد، بارها کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی در این زمینه به مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان هشدار داده بودند اما سازمان میراث فرهنگی واکنش مهمی دراین باره نداشت.

فرورفتگی پل تاریخی گرگر، دو روز پیش

تا اینکه در یکی دو روز اخیر با شدت بارش باران در شهرستان شوشتر پل تاریخی گرگر در معرض تهدید جدی قرار گرفت و فرورفتگیهای در پل ایجاد شد و در نهایت روز گذشته بخشی از دیواره این پل که متعلق به دوره پهلوی دوم بود فرو ریخت. کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی معتقدند که فروریختن این پل که خود بخشی از مجموعه سازه های آبی شوشتر است به این اثر ثبت شده در در فهرست آثار جهانی آسیب جدی وارد می کند.

فرو ریختن بخشی از پل گرگر متعلق به دوره پهلوی دوم، روز گذشته

بعد از فروریختن پل، ادارات مختلف شهرستان شوشتر در خوزستان، مدیران شرکتهای آب، برق و گاز، مشاور طرح و کارشناسان زلزله شناسی و لرزه نگاری، کمیته اضطراری برای حل مشکل پل گرگر را تشکیل دادند این کمیته درست در زمانی تشکیل شد که ماموران نیروی انتظامی از هر گونه تردد وسایل نقلیه و مردم از روی پل جلوگیری می کردند و هر لحظه بر شدت تخریب این پل افزوده می شد.

فروریختن پل تاریخی گرگر، روز گذشته

در این کمیته قرار شد تا با هماهنگی بین ادارت مختلف شهرستان شوشتر از بروز آسیب بیشتر به پل جلوگیری شود بنابراین این موارد به تصویب رسید: در این جلسه مصوب شد که پل به صورت کامل مسدود، گذر عابر اعم از پباده یا سواره ممنوع و تابلوهای ایمن سازی و موانع راهنمایی نصب شود.

همچنین پیمانکار باید تنها در زمان 15 روز دیواره حائل بنتی که قرار است در ضلع شمالی پل احداث شود را به پایان برساند که در غیر این صورت به ازای هر یک روز دیرکرد از مبلغ قرارداد وی کم می شود.

دو خانه در مجاورت پل گرگر قرار دارد که در صورت ریزش کامل پل در معرض خطر قرار دارند بنابراین در این کمیته برای ترک محل زندگی این دو خانوار تامین اعتبار شد تا از بروزهر اتفاقی برای ساکنان آن جلوگیری به عمل بیاید.

تا کنون سازمان میراث فرهنگی قرارداد مربوط به پل گرگر را در دست داشت اما اکنون سازمان مجری و پایگاه سازه های جهانی شوشتر ناظر این پرونده شد.

همچنین با هماهنگی کامل بین ادارات قرار شد لوله های فاضلاب زیرزمینی سازمانهایی که راه عبور آنها از ضلع شمالی بود، جابه جا شود.

اما در این میان شکاف دیواره غربی که از چند روز گذشته آغاز شده و از زیر خانه تاریخی مرعشی (دفتر پایگاه سازه های آبی شوشتر) تا حمام خان به طول یک کیلومتر ادامه دارد، در حال بازتر شدن است. اما حل این مشکل در اولویت بعدی مسئولان شهرستان قرار گرفت چرا که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است.

بنابراین گزارش اکنون بخشی از پل گرگر که متعلق به دوره قاجار است، مشکل خاصی ندارد.

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عکس از مجتبی گهستونی، دبیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خورستان