همایش ملی بررسی عوامل تخریب منطقه زاگرس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی بیست و هفتم و بیست و هشتم بهمن ماه در استان اصفهان برگزار می شود.

این همایش با حضور محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداران استانهای فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و معاون محیط طبیعی سازمان و مجری ملی پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی برگزار می شود.



در این همایش در زمینه مدیریت تنوع زیستی از دیدگاه بین االمللی، مدیریت مشارکتی در حفظ تنوع زیستی در زاگرس مرکزی، ابعاد کنونی تهدیدات در چشم انداز زاگرس مرکزی و مدیریت تنوع زیستی و سیمای منظر به بحث و تبادل نظر خواهد شد.