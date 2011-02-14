جزئیات برگزاری آزمون دستیاری 89/ عدم صدور کارت برای برخی داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جبرائیل نسل سراجی روز دوشنبه در نشست خبری آزمونهای وزارت بهداشت، با اعلام این خبر افزود: آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز پنجشنبه 28 بهمن برگزار می شود و داوطلبان از امروز 25 بهمن امکان دریافت کارت ورود به جلسه را دارند.

وی افزود: افرادی که به دلیل نقص مدارک ثبت نام برای آنها کارت صادر نشده است باید به صورت حضوری به مرکز سنجش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت مراجعه کنند.

نسل سراجی از شرکت 15 هزار و 182 نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: از این تعداد 8 هزار و 391 نفر مرد و 6 هزار و 791 نفر زن هستند.

وی یادآور شد: برای عده ای از افراد کارت ورود به جلسه آزمون صادر نشده که دلیل آن نیز تکمیل نکردن فرآیند ثبت نام بوده است. به افرادی که نقص مدارک داشتند با SMS اعلام شد که مدارک خود را تکمیل کنند اما برخی از افراد هنوز مدارک اولیه از جمله عکس و تصاویر شناسنامه و کارت ملی را تکمیل نکرده اند که طبعاً برای این افراد کارت آزمون صادر نمی شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: آزمون در 18 شهر و 26 رشته تخصصی برگزار می شود و در شهر تهران نیز زنان در حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مردان در حوزه امتحانی دانشگاه تهران حضور می یابند.

وی در خصوص مشکلاتی که در آزمون دستیاری سال گذشته وجود داشت، گفت: در آزمون امسال تمام تمهیدات امنیتی و حفاظتی لازم را بکار گرفته ایم و امیدواریم در کمال آرامش آزمون برگزار شود.

نسل سراجی افزود: پس از ابطال آزمون دستیاری در سال 88 مسئولیت مرکز سنجش را پذیرفتم و پس از آن آزمون دوم را برگزار کردیم که خوشبختانه با توجه به اینکه ارگان های متعددی بر آن نظارت کردند، این آزمون تخلفی نداشت و تنها نقطه نظرات متفاوت بود.