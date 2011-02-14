جزیره خارگ میزبان کاروانهای راهیان نور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در جزیره خارگ، سردار علی رزمجو بعد ازظهر دوشنبه در نشست ستاد راهیان نور خارگ با بیان اینکه این جزیره برای میزبانی کاروانهای راهیان نور آماده است، اظهار داشت: زمان حضور کاروانهای راهیان نور در این جزیره از 20 اسفند تا 13 فروردین خواهد بود .

وی اظهار داشت: خارگ که در دو هزار و 888 روز دفاع مقدس روزی نبود که با حمله دشمن مواجه نشود امسال میزبان علاقه مندان به آشنایی با دلاوری های رزمندگان این جزیره در روزهای حماسه و ایثار خواهد بود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: قصد داریم با آوردن کاروانهای راهیان نور به این جزیره نقش خارگ را در دوران دفاع مقدس بیشتر معرفی کنیم تا این گونه بتوانیم گوشه ای از ایثارگریهای ساکنان خارگ، کارکنان شرکت نفت و رزمندگان را پاس بداریم .

امام جمعه خارگ نیز گفت: سفر کاروان راهیان نور در معرفی جایگاه خارک در دوران دفاع مقدس به ویژه برای نسل جوان بسیار مهم و ضروری است.

موسی کمالی افزود: جهت برگزاری میزبانی هرچه بهتر کاروان راهیان نور همه ادارات این بخش برای میزبانی از کاروانهای راهیان نور هماهنگ اقدام کنند.