دانشور مدال نقره ماده "کایرین" را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ششمین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در پیست "ناخون راتچاسیما" تایلند رکابزن جوان کشورمان موفق به کسب هشتمین مدال تیم ایران شد.

در پایان مسابقات امروز محمد دانشور رکابزن جوان کشورمان در ماده کایرین با موفقیت به مرحله فینال راه یافت و در این مرحله به مصاف پنج ورزشکار دیگر رفت. در این مرحله دانشور با ایستادن در رده دوم پنجمین مدال نقره ایران را از آن خود کرد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان تا کنون صاحب هشت مدال شامل یک طلا، پنج نقره و سه برنز در مسابقات قهرمانی آسیا شده است.

سی و یکمین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جوانان آسیا از 20 تا 30 بهمن‌ماه در تایلند برگزار می شود.