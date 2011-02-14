  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

ترکیه به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

ترکیه به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

اپراتور موبایل "Avea " ترکیه با انعقاد قرارداد همکاری با همراه اول به شبکه رومینگ اعتباری این اپراتور پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور Avea ترکیه، مشترکان هر دو اپراتور می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.
 
پس از 12 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، سوریه، پاکستان و امارات متحده عربی‌، افغانستان و آذربایجان اپراتور Avea ترکیه سیزدهمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت‌ های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می‌کند رومینگ اعتباری همراه اول فعلا به صورت یک طرفه برای مشترکان همراه اول در شبکه Avea فعال شده است.
 
همراه اول به مشترکانش توصیه کرده که با توجه به اینکه شارژینگ سیم کارت‌های اعتباری به صورت آنلاین انجام می‌شود، برای مدیریت بهتر هزینه‌های رومینگ بین‌الملل، در سفرهای خارجی از این نوع سیم کارت استفاده کنند.
 
این اپراتور هم اکنون با 266 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل برای سیم کارت های دائمی دارد.
کد مطلب 1253753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها