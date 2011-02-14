ترکیه به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور Avea ترکیه، مشترکان هر دو اپراتور می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.

پس از 12 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، سوریه، پاکستان و امارات متحده عربی‌، افغانستان و آذربایجان اپراتور Avea ترکیه سیزدهمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت‌ های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می‌کند رومینگ اعتباری همراه اول فعلا به صورت یک طرفه برای مشترکان همراه اول در شبکه Avea فعال شده است.