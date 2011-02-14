"میشاییل بالاک" مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک در دیدار با اینتراخت فرانکفورت که به برتری 3 بر صفر لورکوزن انجامید از ناحیه زانو آسیب دید و برای عکسبرداری راهی بیمارستان شد.

باشگاه لورکوزن در بیانیه‌ای اعلام کرد این بازیکن باید تحت نظر دکتر "آچیم موئنستر" قرار بگیرد تا مشخص شود چه زمان قادر به بازگشت میدان خواهد بود.

برپایه گزارش رویترز، هافبک 34 ساله لورکوزن از ماه مه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا قادر به همراهی تیم خود نبود و به همین خاطر جام جهانی 2010 را هم از دست داد. بالاک سپس در ماه ژانویه به میدان بازگشت اما فقط در سه بازی تیم لورکوزن را همراهی کرد تا اینکه دوباره مصدوم شد.