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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

162 هزار بروشور جدول تعرفه گاز بها در استان زنجان توزیع شد

162 هزار بروشور جدول تعرفه گاز بها در استان زنجان توزیع شد

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس شرکت گاز استان زنجان گفت: به منظور آگاهی شهروندان زنجانی از نحوه محاسبه گاز بها، دامنه مصرف و مدیریت هرچه بهتر مصرف بهینه انرژی، 162 هزار بروشور جدول تعرفه گاز بها در این استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نادر رابطی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بااشاره به اینکه جدول تعرفه گاز بهاء به همراه قبوض گاز مشترکین توسط ماموران کنتورخوان در استان توزیع شده است افزود: درجدول های طراحی شده علاوه بر ارایه اطلاعاتی از دامنه مصرف و مبالغ تعیین شده برای هرمترمکعب گاز مصرفی، راهکارهای عملی در خصوص مصرف بهینه انرژی برای مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی ارایه شده است.

وی  یادآورشد: بروشور تعرفه گاز بهای پرداختی براساس اقلیم های آب و هوایی استان، اطلاعات لازم در مورد محاسبه مصارف بخش های مختلف خانگی، دولتی، صنعتی، نیروگاهی، کشاورزی و دامپروری، گاز CNG، کسب و خدمات و سایر بخش ها 'فرهنگی، آموزشی، مساجد و...' را در اختیار مشترکین گاز طبیعی قرار می دهد.

رابطی افزود: درج پیام هایی در راستای هدفمند کردن یارانه ها و روش های مصرف بهینه گاز طبیعی در این بروشور، از دیگر اطلاعات لازم برای راهنمایی هرچه بیشتر شهروندان است.

وی افزود: شماره تلفن4146366، تلفن گویای 4146333، شماره پیامک 300099000194 برای پاسخگویی و راهنمایی شهروندان زنجانی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و آدرس سایتwww.nigc-zanjan.ir وبلاگ www.nigc-zanjan.blogfa.com و ایمیلravabetomomi@nigc-zanjan.ir شرکت گاز استان زنجان در تعرفه گاز بهای استان درج شده است.
 
 

کد مطلب 1253762

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