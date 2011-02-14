می خواهیم دشمن شناسی مستند داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بهره گیری امروزی از وقایع تاریخی گفت: انقلاب اسلامی در زمینه دشمن شناسی در جهان جریان تازه ای بوجود آورد و ما نیز برای مستندتر شدن شناسایی دشمنان این مرز و بوم تلاش کرده ایم تا مردم را با اسناد معتبر نسبت به جنایات دشمنان این ملت آشنا کنیم.

وی که در نشست خبری همایش ایران و استعمار انگلیس سخن می گفت، تصریح کرد: آنها در حال سرمایه گذاری هستند تا چهره مناسب تری از خود ارائه کنند و اگر ما نتوانیم دشمنان واقعی ملت ایران را بشناسانیم باید هزینه های هنگفتی را بپردازیم.

وی با بیان اینکه عدم شناخت دقیق از دشمنان موجب باطل شدن سرمایه های ملی خواهد شد گفت: باید دوستان این مرز و بوم را هم به عنوان یک فرصت به مردم معرفی کنیم تا بتوانیم از این مسیر به توسعه ای برای کشور برسیم.

سلیمی نمین گفت: قدرتها امروز نیز برای تسلط به جامعه جهانی تلاش می کنند ولی زمانی می تواند این تسلط را به دست آورند که اذهان عمومی نسبت به آنها مثبت باشد. حال اگر یک جوان عراقی نسبت به خیانت های انگلیس به این کشور آگاه باشد هم در مقابل اشغالگری آن ساکت نخواهد نشست.

وی با تاکید بر اینکه امروز عرصه تقابل میان قدرتهاست، گفت: اگر ما تحلیل درستی از دشمنان خود به ملت ارائه نکنیم آنها تاریخی جعل شده به نسل های امروزی تقدیم خواهند کرد.