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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

کنسرت موسیقی آذربایجانی در زنجان برگزار می شود

کنسرت موسیقی آذربایجانی در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: کنسرت موسیقی آذربایجانی "ایسته ییرم گؤرم سنی" با سرپرستی احمدمیرزایی از 27 تا 29 بهمن ماه در زنجان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این کنسرت قطعاتی چون «سارای»، «نه دن اولدو؟»، «گل ای مهر و محبتیم» و «ایسته ییرم گؤرم سنی» اجرا خواهد شد.

بهزور اسکندری نوازنده تار، محسن اسکندری نوازنده کمانچه، حسن سادات نوازنده ناغارا، مسعود شهیدی نوازنده قارمون، بهرام قاسمی نوازنده کیبورد و علی سروری نوازنده کلارنیت دراین کنسرت احمدمیرزایی خواننده و سرپرست گروه را همراهی می کنند.

 این کنسرت موسیقی آذربایجانی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری و در سانس های 16 الی 18 و 18:30 الی 20:30 در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار می شود.

کد مطلب 1253767

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