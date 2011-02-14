کنسرت موسیقی آذربایجانی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این کنسرت قطعاتی چون «سارای»، «نه دن اولدو؟»، «گل ای مهر و محبتیم» و «ایسته ییرم گؤرم سنی» اجرا خواهد شد.

بهزور اسکندری نوازنده تار، محسن اسکندری نوازنده کمانچه، حسن سادات نوازنده ناغارا، مسعود شهیدی نوازنده قارمون، بهرام قاسمی نوازنده کیبورد و علی سروری نوازنده کلارنیت دراین کنسرت احمدمیرزایی خواننده و سرپرست گروه را همراهی می کنند.

این کنسرت موسیقی آذربایجانی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری و در سانس های 16 الی 18 و 18:30 الی 20:30 در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار می شود.