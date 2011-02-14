به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که ساعت 19 چهارشنبه 27 بهمن آغاز می‌شود، با حضور دو مجری برگزار خواهد شد.

از ویژگی‌های این مراسم می‌توان به نصب بزرگ‌ترین LED اشاره کرد که به صورت پازل روی سن قرار می‌گیرد و در 94 متر ساخته شده است.

شیوه پخش فیلم در این مراسم به صورتی خاص طراحی شده و تصاویر به شکل ویدئوگرافیک ارائه خواهد شد. یکی از چهره‌های مطرح موسیقی در این مراسم، به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

در این مراسم که سه ساعت به طول می‌انجامد، تندیس سیمرغ زرین جشنواره سی‌ام فیلم فجر که ماکت آن در مراسم افتتاحیه جشنواره رونمایی شد، به بهترین فیلم از نگاه ملی - اسلامی تعلق خواهد گرفت.

اهدای جوایز در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با موسیقی زنده انجام می‌شود. نظر به حجم بالای کار آماده‌سازی مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیاز به زمان بیشتری برای تمرین و آماده‌سازی دکور مراسم بود و بدین منظور مراسم اختتامیه جشنواره امسال با یک روز جابه‌جایی به چهارشنبه 27 بهمن منتقل شد.