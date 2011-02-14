مسئولان می توانند با استفاده از روشهای نو برای توسعه زنجان گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی با کارکنان واحدهای امور اجتماعی، امنیتی، گزینش و تخلفات اداری استانداری ضمن قدردانی از زحمات کلیه مسئولین و کارشناسان در تمامی حوزه های استانداری اظهار داشت: اگر موفقیتی در دستگاهی باشد قطعا حاصل همگرایی، هم افزایی و وحدت رویه بین مسئولین و کارکنان آن دستگاه است.

سیاح با اشاره به اینکه تدوین چارت سازمانهای مردم نهاد استان زنجان به عنوان نخستین استان در کشور برتر شناخته شده است خاطر نشان کرد: باید با همت و تلاش مسئولین و کارشناسان، استان را در تمامی بخشهای فرهنگی، ‌اجتماعی،‌ اقتصادی در سطح اول قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه استانداری دستگاه نظارتی،‌ حاکمیتی و سیاستگذاری است گفت:‌ باید تمام مسئولان نظام برای رضای خداوند و در چارچوب تبلیغ و ترویج جمهوری اسلامی خدمت کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان اظهار داشت: ‌مدیران باید با اتحاد و وحدت بیشتر در کنار وظایف جاری و ذاتی در راستای ارتقاء سطح استان و اهداف نظام گام بردارند تا نتایج خدمات مسئولین برای مردم ملموس تر باشد.

سیاح افزود: مسئولین استانی می توانند از راههای میانبر جدید و نو برای توسعه سیاسی و اقتصادی استان استفاده نمایند تا در چارچوب اهداف نظام جمهوری اسلامی گام های موثرتری برداریم.

