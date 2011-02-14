شرکتهای تعاونی توسعه و عمران در شهرستانهای زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران هدف از تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را ورود بخش های خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا بودن ،امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد عنوان کرد و اظهار داشت: این شرکت ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل می شوند.

متوسلین با تاکید بر اینکه تعاونی های شهرستانی بر اساس مصوبه مجمع عمومی میتوانند اقدام به افزایش سهام نمایند تصریح کرد:تمامی اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر دارند.

وی اظهار داشت: برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضای جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل کرده اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلند مدت سپرده های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی ،از ارزش برابری در میزان سهام با اعضای قدیمی برخوردارند.

مدیرکل تعاون استان زنجان یادآور شد: سازمانهای وابسته به دولت می توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.

متوسلین حوزه فعالیت این تعاونی ها را محدود به شهرستانها ی محل تشکیل عنوان نمود و افزود: شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مجاز به انجام فعالیت های برون شهرستانی نبوده اما تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی گردد.

وی با بیان اینکه کلیه افراد حقیقی متولد، ساکن یا شاغل در محل تشکیل تعاونی می توانند عضو شرکتهای مذکور شوند خاطرنشان کرد: عضویت در سایر تعاونی ها مانع از عضویت در شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی نیست.

مدیرکل تعاون استان زنجان خاطرنشان کرد: این تعاونی ها می توانند برای مدیریت منابع خود اقدام به خرید اوراق بهادار کنند.