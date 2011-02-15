علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه چانه زنی های مزدی در وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در حال حاضر با توجه به داغ شدن موضوعات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده، مسائل و گمانه زنی های زیادی نیز مطرح می شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار می گوید کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولت بنشینند و در مورد حداقل دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنند.

دهقان کیا در مورد اینکه چه شرایطی برای عدم افزایش حداقل دستمزد و توقف رشد سالیانه آن باید ایجاد شود، تصریح کرد: در این مورد خاص به دلیل استناد شورای عالی کار به نرخ تورم، نیاز است تا بررسی شود تورم در چه وضعیتی قرار دارد. سوال این است که آیا نرخ تورم صفر شده است که دستمزد بالا نرود؟

وی خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در شورای عالی کار نیاز به چانه زنی ندارد ولی موضوعی که در نشستهای 3 جانبه بررسی می شود مربوط به اختلاف سالیانه بین معیشت خانوار و نرخ تورم است.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: چندین سال است که بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت تفاوت 30 تا 40 درصدی وجود دارد و این موضوع تا به امروز حل نشده است؛ بنابراین در این زمینه و برای پرکردن این فاصله بین نمایندگان عضو شورای عالی کار چانه زنی صورت می کیرد.