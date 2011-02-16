رکابزن دوپینگی نداریم/ دوچرخه سواران پاک هستند

مهردادصفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند من به تازگی وارد فدراسیون دوچرخه سواری شده ام اما تا این زمان هیچ نامه ای مبنی بر دوپینگی بودن رکابزنان به دست ما نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ رکابزن دوپینگی نداریم، افزود: مطمئنا اگر تست دوپینگی از ورزشکاران گرفته باشند و نمونه آن مثبت اعلام شده بود از شرکت دادن آنها در تیم های ملی جلوگیری می کردیم اما این اتفاق برای تیم های ملی ما نیفتاده است.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه تیم ملی که راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شده پاک است، خاطرنشان کرد: چنانچه ورزشکاری در ترکیب تیم ملی قرار داشته باشد و مدال بگیرد مطمئنا به طور اتوماتیک مدالش از وی گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: ما برنامه جدی را برای آموزش رکابزنان به مسائل دوپینگ و داروهای ممنوعه شروع کرده ایم. تلاش می کنیم تا رکابزنان در هر مرحله ای استفاده از هر نوع دارو یا مکمل را با مجوز پزشکان و مسئولین استفاده کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.