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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۸

عباسی به مهر خبر داد:

اجرای 4 بسته حمایتی از تولیدکنندگان گوشت و مرغ

اجرای 4 بسته حمایتی از تولیدکنندگان گوشت و مرغ

معاون وزیر جهادکشاورزی از اجرای 4 بسته حمایتی از تولیدکنندگان گوشت و مرغ خبر داد.

سعادت الله عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به 4 بسته حمایتی بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری و مرغداری گفت: بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش راندمان تولید در گاوداری ها و تامین تلیسه ارزان قیمت برای واحدهای نیمه فعال و غیرفعال از راهکارهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی است.

وی افزود: حمایت از پرورش دام سبک و تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت و شکر زنبورداران که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد هم از دیگر بسته های حمایتی از کشاورزان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این بسته ها برای کاهش هزینه تولید و کیفیت بالا در تولیدات کشاورزی اجرا می شود.

وزارت جهادکشاورزی پس از قانون هدفمندی یارانه ها، بسته های حمایتی را برای بهره برداران این بخش تدوین کرده که در این راستا اقداماتی هم برای بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای دامداری انجام شده است.

کد مطلب 1253794

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