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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

اعلام آمادگی گرجستان و هند fvhd حضور در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

اعلام آمادگی گرجستان و هند fvhd حضور در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

ارومیه - خبرگزاری مهر: گرجستان و هند نیز جهت حضور در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر پنجم و ششم اسفند ماه سالجاری به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شده و تا کنون کشورهای اردن، عراق، افغانستان، آذربایجان، کره، ‌روسیه، ارمنستان، فرانسه در بخش بانوان، صربستان، مجارستان، بحرین، داغستان، تاجیکستان، گرجستان و هند جهت حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند .

در راستا تیم هند درخواست برپایی یک اردوی 15 روزه با تیمهای باشگاهی ایران را نیز دارد که این امر منوط به موافقت کمیته المپیک این کشور است .

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر با حضور نماینده فدراسیون جهانی تکواندو برگزار خواهد شد.

ارومیه با توجه به تجربه برگزاری مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا آماده میزبانی و برگزاری هر چه بهتر این دور از رقابتها است.

کد مطلب 1253795

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