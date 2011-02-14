اعلام آمادگی گرجستان و هند fvhd حضور در مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر پنجم و ششم اسفند ماه سالجاری به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شده و تا کنون کشورهای اردن، عراق، افغانستان، آذربایجان، کره، ‌روسیه، ارمنستان، فرانسه در بخش بانوان، صربستان، مجارستان، بحرین، داغستان، تاجیکستان، گرجستان و هند جهت حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند .

در راستا تیم هند درخواست برپایی یک اردوی 15 روزه با تیمهای باشگاهی ایران را نیز دارد که این امر منوط به موافقت کمیته المپیک این کشور است .

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر با حضور نماینده فدراسیون جهانی تکواندو برگزار خواهد شد.

ارومیه با توجه به تجربه برگزاری مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا آماده میزبانی و برگزاری هر چه بهتر این دور از رقابتها است.