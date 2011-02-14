تیم فوتبال شهرداری اصفهان وارد مالزی شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : تیم فوتبال شهرداری اصفهان برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه فوتبال با حضور کشورهای استرالیا، مالزی و اندونزی روز دوشنبه وارد مالزی شد و مورد استقبال نماینده سفارت جمهوری اسلامی قرار گرفت.