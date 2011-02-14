تیم فوتبال شهرداری اصفهان وارد مالزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات که برای نخستین بار برگزار می شود با تیمهایی از شهرهای ملبورن، کوالالامپور، باندونگ رقابت خواهد کرد.
تیم فوتبال شهرداری اصفهان با هیئتی 43 نفره متشکل از 33 بازیکن در دو رده سنی بزرگسال و 14 سال در این مسابقات حضور یافته و نخستین دیدار خود را ساعت 21:15 روز چهارشنبه 27 بهمن ماه با نماینده مالزی برگزار خواهد کرد.
تیم شهرداری اصفهان دومین بازی را با اندونزی ساعت 17:30 روز پنجشنبه 28 بهمن ماه و سومین بازی را با استرالیا ساعت 17:30 روز جمعه 29 بهمن ماه خواهد داشت.
فینال این دوره از مسابقات روز شنبه 30 بهمن ماه ساعت 20:30 در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار خواهد شد. این نخستین دوره از رقابتهای چهارجانبه کوالالامپور با حضور شهرهای خواهرخوانده پایتخت مالزی و به مناسبت روز فدرال مالزی برگزار می شود.
شهر کوالالامپور با اصفهان رابطه خواهر خواندگی دارد و خیابانی به نام این شهر در منطقه مرکزی کوالالامپور نامگذاری شده است.
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