به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پیش تولید تله فیلم "مرگ سپید" طی 50 روز و در 15 لوکیشن به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم با موضوع مبارزه با مواد مخدر بعد از ظهر دوشنبه در سه سانس 16، 18 و 20 جشنواره بیست و نهم فیلم فجر اکران می شود .

تصویربرداری این فیلم در شهر فولادشهر و مناطق دیدنی استان اصفهان انجام شده و در این فیلم سعی شده بازیگران تلفیقی از هنرمندان اصفهانی، تهرانی و لبنانی باشند .

مرتضی آتش زمزم که پیش از این فیلم سینمایی "سایه‌های شهر" را درکشور لبنان جلوی دوربین برده و فیلمهای "آخرین گزارش" و "اپرای در اعماق" را در کشور فرانسه ساخته است.

وی فیلم مرگ سپید را با بازیگرانی ایرانی و لبنانی در شهر اصفهان مقابل دوربین برده است .

همچنین در فیلم "مرگ سپید" بازیگرانی همچون شهرام قائدی، ذبیح افشار، مانا بهرامی، علی‌اکبر میاندار، مهدی باقربیگی، کیانا شهنام‌نیا و بازیگران لبنانی مجدی مشموشی، بولین حداد، فواد حسن به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم داستان پسر جوانی به نام فرید را روایت می‌کند که به همراه دوستش مسعود در معاملات مواد مخدر به دنبال آرزوها و رویاهای خود هستند. فرید که خود مواد مخدر مصرف می‌کند در بزرگترین قاچاق هروئین فشرده با یک مافیای خارجی هزینه گزافی پرداخت می‌کند

در این فیلم محسن آتش زمزم به عنوان مجری طرح و مجیدصدیقی و محمود اصلانی نیز نویسندگی فیلمنامه این فیلم را بر عهده داشته‌اند.

همچنین در این فیلم ناصر چشم آذر کار موسیقی، مهردادیزدانی به عنوان مدیر برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، محمد فضیله به عنوان تصویربردار، مسعوداردلانی به عنوان صدابردار، علی بهادری به عنوان طراح گریم، حمید سلیمانی به عنوان طراح جلوه‌های ویژه و اکشن و امیر خاتم ساز به عنوان بدل کار با آتش‌زمزم همکاری می‌کنند.