همکاری ایران و ترکیه منطقه را به قطب اقتصادی و سیاسی تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز دوشنبه پس از پایان مذاکرات خصوصی با همتای ترکیه ای خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک ، روابط دو کشور را عمیق، برادرانه و پایدار توصیف کرد و گفت: حجم روابط تجاری ایران و ترکیه در سال گذشته از مرز 10 میلیارد دلار تجاوز کرده است و مصمم هستیم با همکاری همه جانبه حجم مبادلات دو جانبه را به سرعت به 30 میلیارد دلار در سال ارتقاء دهیم و ظرفیت ها و اراده مسئولین دو کشور تحقق رقم 30 میلیارد دلار را امکانپذیر کرده است.

رئیس جمهور در ادامه مناسبات بین المللی ایران و ترکیه را بسیار مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از همه حقوق ترکیه در تمام مجامع بین المللی حمایت می کند و موفقیت ها، پیشرفت ها و پیروزی های ترکیه را از آن خود می داند . هیچ مانعی برای توسعه همکاری های دو کشور وجود ندارد و مطمئن هستیم که ترکیه هم از حقوق ملت ایران در تمام مجامع دفاع می کند.

احمدی نژاد همچنین از مواضع ترکیه در دفاع از حق مسلم هسته ای ملت ایران و برگزاری نشست ایران و 1+5 در استانبول قدردانی کرد و گفت: این نشست هم برای دو طرف مذاکره کننده و هم برای دولت ترکیه که به نوعی این مذاکرات را برنامه ریزی و مدیریت کرد، موفقیت محسوب می شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : معنای برگزاری مذاکرات استانبول این است که کشورهای بزرگ و مستقل و صاحب تمدنی مثل ترکیه جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل و معادلات بین المللی دارند چرا که امروز مهمترین مسائل سیاسی جهان در استانبول مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

عبدالله گل رئیس جمهور نیز در این نشست مطبوعاتی با اشاره به اهمیت روابط دو کشور اظهار داشت : ایران و ترکیه دو کشور همسایه با تاریخ و تمدن کهن هستند که مرزهای مشترک دو کشور از سال 1630 تاکنون باثبات بوده که در دنیا کم نظیر است.

وی با اشاره به وقوع یک سری تغییرات اساسی و ریشه ای در منطقه اظهار داشت: تحولات جدید خیلی غیرمنتظره نبود .وقتی بعضی رهبران و روسای کشورها به خواسته‌های ملت‌هایشان توجه نمی‌کنند خود مردم برای تحقق خواسته‌هایشان وارد عمل می شوند .آرزوی ما این است که خواسته‌های مردم مورد اجابت مسئولان و دولت‌های منطقه قرار گیرد.