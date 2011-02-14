بهزیستی با ایرانسل و بانک سرمایه تفاهمنامه همکاری منعقد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بدخشان در مراسم امضا تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی و بانک سرمایه اظهار داشت: از جمله وظایف سازمان بهزیستی کمک به افرادی است که دچار آسیبهای اجتماعی شده اند و طیف وسیعی از کودکان، جوانان و بزرگسالان در گروه هدف این سازمان قرار دارند که دولت و مردم دوشادوش یکدیگر در عرصه پیشگیری و توانمندسازی این افراد آسیب پذیر تلاش می کنند.

با اشاره به برنامه دولت نهم و دهم در بحث توانمندسازی افراد آسیب پذیر افزود: در این زمینه کارهایی آغاز شده است که از جمله آنها می توان به نهضت تهیه مسکن برای معلولان اشاره کرد.براساس این برنامه قرار است سالانه 60هزار مسکن به معلولان تحویل داده شود تا در مدت 3سال آینده همه معلولان صاحب خانه شوند.

قائم مقام ریاست سازمان بهزیستی در امور مشارکتهای مردمی ادامه داد: در کنار تامین مسکن سازمان بهزیستی به تامین مایحتاج عمومی گروه های تحت پوشش خود نیز توجه دارد و مردم در این زمینه مشارکت های خوبی با سازمان بهزیستی داشته اند.

تفاهمنامه همکاری با ایرانسل



بدخشان گفت: سازمان بهزیستی در تلاش است تا در کنار استفاده از روشهای سنتی برای خدمات رسانی از مشارکتها و روشهای نوین نیز استفاده کند که از جمله آنها می توان به عقد تفاهمنامه همکاری با ایرانسل اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در گذشته با سازمان بورس نیز همکاری هایی داشته ایم و براساس تفاهمنامه ای مقرر شد افرادی که ارزش سهام آنها بالا می رود درصدی از سود خود را برای کمک به اقشار تحت پوشش بهزیستی اختصاص دهند.



قائم مقام ریاست سازمان بهزیستی در امور مشارکتهای مردمی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای سال جاری برای همکاری با بانک های کشور نیز اظهار داشت: در همین راستا امروز تفاهمنامه ای با بانک سرمایه منعقد می کنیم که امیدواریم این تفاهمنامه شروع همکاری های آتی ما با این بانک باشد.

در ادامه این مراسم معاون مدیر عامل بانک سرمایه در امور مالی و فناوری نیز گفت: بهزیستی به عنوان نهاد حمایتی که از طریق بودجه عمومی و مشارکت های مردمی برای کمک به اقشار محروم و توانبخشی به نیازمندان تشکیل شده است .



گلپایگانی با بیان این مطلب که در ابتدای انقلاب از ادغام چندین نهادخیریه با تلاش شهید فیاض بخش تاسیس شد، ادامه داد: یکی از ویژگی های کمک های بهزیستی این است که این کمک ها با حفظ ارزش و کرامت والای انسانی انجام می شود.

وی افزود: یک وجه مشترک سازمان بهزیستی با بانکهای کشور در ایفای نقش عدالت اجتماعی است.

معاون مدیر عامل بانک سرمایه در امور مالی و فناوری گفت: بانکها قلب تپنده اقتصاد کشور هستند و در شاخصه های مختلف اقتصادی نقش مهمی دارند اما در دنیا و به ویژه ایران نقش بانکها در زمینه عدالت اجتماعی تا حدودی مغفول مانده است که در همین راستا بانک سرمایه قصد دارد با همکاری با سازمان بهزیستی در این زمینه فعال تر حاضر شوند.

وی با اشاره به نقش فناوریهای روز گفت: خدمات IT در این زمینه حرف اول را می زند و افراد زیادی ترجیح می دهند به جای روشهای سنتی با استفاده از روشهای جدید کمکهای خود را به حساب سازمان بهزیستی انتقال دهند.



رایزنی برای راه اندازی موبایل بانک



گلپایگانی افزود: هم اکنون ما در حال رایزنی با پیمانکار هستیم تا بتوانیم در زمینه موبایل بانک نیز با بهزیستی همکاری کنیم.

وی افزود: در صورتی که بهزیستی امکانات جدیدی را از بانک سرمایه بخواهد ما آمادگی هر گونه همکاری را خواهیم داشت چرا که بانک سرمایه در همکاری خود با سازمان بهزیستی به توجیهات اقتصادی فکر نمی کند و تنها در صدد انجام وظیفه اجتماعی خود است.

وی گفت: در صورت درخواست بهزیستی در چند روز آینده دستگاه ITM را در این ساختمان راه اندازی خواهیم کرد.

گلپایگانی ادامه داد: خدمات نوین بانکداری را برای جلب مشارکتها و خدمات مردمی آماده کرده ایم و در حوزه پرداخت وام نیز آماده هرگونه همکاری با بهزیستی هستیم.

وی با اشاره به اینکه سهام داران بانک سرمایه دو گروه بسیار زحمتکش از جمله معلمان و پرسنل شهرداری تهران هستند، گفت: همین امر باعث شده است که این بانک تمایل داشته باشد در فعالیتهای اجتماعی مشارکت بیشتری انجام دهد و در همین راستا تاکنون کمکهای مداومی برای آزادی زندانیان دربند و کمک به خانواده های محروم و ایتام در سالهای گذشته انجام شده است.