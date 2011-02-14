هنر ایرانی در خدمت ارزش های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رامین مرآتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هنرمندان در خلق آثار ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) و سایر ارزش های دینی به شکل های گوناگون نشان داده اند.

وی با اشاره به هنرهای اصیل ایرانی ابراز داشت: در عرصه هنر اشاعه مطالب دینی و ارزش های فرهنگی نقش ویژه ای دارد که یکی از نشانه های بارز این موضوع به کارگیری آثار هنری نظیر تذهیب در نسخ قرآنی است.

مرآتی در رابطه با نقش هنر در ترویج فرهنگ رضوی در کشور و حتی فراتر از مرزهای ایران نیز گفت: با توجه به وجود بارگاه منور امام رضا (ع) در ایران، هنرمندان ایرانی بارها و به شکل های گوناگون ارادت خود را به این امام همام نشان داده اند که از جمله آن می توان به نقوش نفیس موجود در رواق ها، صحن ها و سردرهای حرم مطهر امام رضا (ع) اشاره داشت.

این استاد برجسته تذهیب با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با هنر تذهیب اظهار داشت: آثار تذهیب کنونی دستخوش تغییراتی شده است که این امر سبب شده تذهیب کاران جوان اکنون تا حدی از هنر تذهیب در دوران های فاخر این هنر فاصله پیدا کنند.

وی از دوران صفویه به عنوان دوران برجسته در هنر تذهیب یاد و عنوان کرد: دوری هنر تذهیب کنونی با هنر تذهیب دوران صفویه زمینه ساز فراموش شدن اصول و قواعد هنر تذهیب آن دوران می شود که این امر در بلند مدت حرکت تذهیب کاران جوان را با مشکل مواجه می سازد.

مرآتی با اشاره به برگزاری همایش دوسالانه تذهیب های قرآنی اظهار داشت: در برگزاری این دوسالانه ها متولیان امر می توانند در پی اعلام فراخوان، اصول و قواعد به کارگیری تذهیب را به هنرمندان گوشزد کنند تا زمینه برای تعمیق بخشیدن به هنر تذهیب بر مبنای اصول تذهیب های صفویه فراهم شود.

دومین دوسالانه تذهیب های قرآنی از 24 بهمن آغاز و تا اول اسفند در مشهد ادامه دارد.