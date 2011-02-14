نتایج دومین روز از مسابقات شطرنج دختران سراسر کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نتایج دور دوم مسابقات شطرنج دانش ‌آموزان دختر مدارس سراسر کشور اعلام شد و بر این اساس دو گروه رقابتی در نوبت صبح و عصر روز یکشنبه جایگاه خود را در این رقابتها شناختند.

در نوبت صبح این رقابت ‌ها، در مقطع ابتدایی استان‌های اصفهان و تهران هر کدام با 6.5 امتیاز و مازندران و گیلان هر کدام با شش امتیاز استان‌های برتر در دور دوم این رقابت ‌ها شناخته شدند.

در مقطع راهنمایی نیز استان تهران با 7.5 امتیاز، گیلان با هفت امتیاز و مازندران با 6.5 امتیاز، استان‌های برتر این دوره از مسابقات شدند.

استانهای البرز با هفت امتیاز، تهران با 6.5 امتیاز و اصفهان با 5.5 امتیاز نیز توانستند برترین‌ های مقطع متوسطه در دور دوم رقابت‌ های دانش ‌آموزان دختر سراسر کشور باشند.

اما در دور سوم رقابتها و در عصر روز یکشنبه، استان اصفهان با 10.5 امتیاز، خراسان رضوی با 10 امتیاز، فارس با 9.5 امتیاز و مازندران با 8.5 امتیاز برترین‌های مقطع ابتدایی شدند.

در مقطع راهنمایی نیز گیلان با 9.5 امتیاز، تهران با 9 امتیاز و استان‌ های البرز و مازندران هر کدام با 8.5 امتیاز رتبه ‌های اول تا چهارم این رقابت ‌ها را از آن خود کردند.

در مقطع متوسطه و در دور سوم رقابت‌های شطرنج دانش ‌آموزان دختر مدارس سراسر کشور، استان اصفهان با 9.5 امتیاز اول، البرز با 9 امتیاز دوم و تهران با 8.5 امتیاز سوم شدند.

در این رقابت‌ها 93 دانش‌آموز در مقطع ابتدایی شامل 19 تیم، 99 دانش‌آموز در مقطع راهنمایی در قالب 20 تیم و 94 دانش ‌آموز مقطع متوسطه در قالب 19 تیم شرکت دارند.

این رقابت‌ ها هم اکنون به میزبانی یزد در حال برگزاری است و از استان یزد نیز از هر مقطع تحصیلی پنج دانش ‌آموز در این رقابت ‌ها شرکت کرده‌ اند.

این مسابقات که به سبک سوئیسی در حال برگزاری است، تا 27 بهمن‌ ماه جاری در مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد با حضور 286 دانش ‌آموز ادامه دارد.