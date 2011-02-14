ورزش اسکواش توسعه عمومی پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسعود سلیمانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مسابقات اسکواش بین المللی دهه فجر جام امیرکبیر در اراک افزود: هم اکنون 11 هزار ورزشکار کشوردر رشته ورزشی اسکواش فعالیت دارند که اکثر آنان را بانوان تشکیل می دهند.

وی نخبه پروری، توسعه و معرفی بیشتر این رشته ورزشی به مردم را ازاهداف مهم این فدراسیون دانست و اظهار داشت: تا سال قبل 22 هیئت اسکواش در کشور وجود داشت اما طی حدود هشت ماه گذشته به جز بوشهر و چهارمحال و بختیاری این هیئت در همه استانها فعال است و مقرر شده هیئت اسکواش این استانها نیز تا پایان سال جاری ایجاد شود.

سلیمانی افزود: استان مرکزی از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی برخوردار است و تغییرات جدیدی که در هیئت اسکواش این استان صورت گرفته، آینده روشنی برای اسکواش استان پیش بینی می شود.

معاون سیاسی استاندار مرکزی نیز گفت: ارتقای ورزش در دوران انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و این مهم باید روز به روز گسترش پیدا کند.

ابوالقاسم نصرالهی افزود: ورزش نقش موثری در سلامت جسم و روح افراد دارد و والدین وظیفه دارند زمینه ورزش کردن فرزندان خود را از سنین ابتدایی فراهم سازند.

مسابقات اسکواش بین المللی دهه مبارک فجر جام امیر کبیر از 23 بهمن ماه جاری با حضور ورزشکاران ایرانی و کشورهای چک ، اردن ، پاکستان و مالزی در سه مرحله پیش مقدماتی ، مقدماتی و اصلی در سالن اختصاصی اسکواش مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک آغاز شده است و به مدت پنج روزادامه دارد.