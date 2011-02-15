اطمینانی برای دریافت کامل بودجه نیست/ حق التدریس ترمهای پیش را ندادیم

دکتر اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کسری بودجه آنقدر تکرار می شود که به عنوان یکی از برنامه های پایان سال دانشگاه شهرکرد محسوب می شود اضافه کرد: این احتمال متصور است که در بدبینانه ترین حالت ممکن باز هم با کسری بودجه مواجه شویم.

وی افزود: در این صورت دوباره باید بخشی از پروژه ها را متوقف کنیم و بدهی های سال جاری را از منابع دیگر آن هم به صورت قرضی تامین کنیم.

رئیس دانشگاه شهرکرد تاکید کرد: اگر مبالغ باقیمانده بودجه سال جاری تا پایان سال پرداخت نشود نه تنها با مشکل مواجه می شویم بلکه نمی توانیم هزینه های جاری دانشگاه از جمله پرداخت قبوض آب، برق و گاز را پرداخت کنیم و با شرکت های پیمانکار طرف قرارداد نیز دچار مشکل می شویم.

وی از مشکلاتی که این دانشگاه با عدم دریافت به موقع بودجه مواجه خواهد شد خبر داد و گفت: هنوز نتوانستیم حق التدریس استادان را در ترمهای پیش پرداخت کنیم. در این باره حتی می توان به چند مورد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی هم اشاره کرد که مجبور شدیم بدهی مربوط به این بخش را از سایر منابع پرداخت کنیم.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به بودجه ای که طبق مصوبه برنامه چهارم توسعه باید بر اساس سرانه دانشجویی به دانشگاهها پرداخت می شد گفت: در مصوبه برنامه چهارم توسعه، بودجه دانشگاهها به صورت عملیاتی یا بر اساس سرانه جمعیت دانشجویی و تعداد اعضای هیئت علمی در نظر گرفته می شد. متاسفانه این روند تنها یک بار در سال 85 عملیاتی شد زیرا لایحه ای که دولت در این باره به مجلس ارائه کرده بود تحت تاثیر اعتبارات موجود ممکلتی قرار می گرفت.

اسدی به تفاوتی که میان بودجه عملیاتی و بودجه حال حاضر دانشگاهها وجود دارد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بودجه جاری و درآمد اختصاصی دانشگاه شهرکرد در سال 89 حدود 14 میلیارد تومان است. اگر این رقم بودجه با شاخصهای هزینه های سال 85 حساب می شد این رقم به حدود 20 میلیارد تومان می رسید.

وی ادامه داد: در نهایت مجبوریم برای این 14 میلیارد تومان کمبود، فشار را به بدنه بیاوریم تا چرخ دانشگاه تا پایان سال بچرخد.

رئیس دانشگاه شهرکرد ابراز امیدواری کرد در برنامه پنجم توسعه بار دیگر مبنای بودجه بر اساس سرانه دانشجویی قرار گیرد.

اسدی در ارتباط با آخرین پیگیریهای دانشگاه شهرکرد در خصوص دریافت باقیمانده بودجه اظهار داشت: با آنکه این پیگیریها هر روز صورت می گیرد اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. گویا این بنا هم وجود ندارد تا متمم بودجه ای تصویب شود.



وی خاطرنشان کرد: هر چند این قول داده شده که بودجه دانشگاه از منابع دیگر تامین می شود اما من هیچ دریچه اطمینانی نمی بینم.