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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

نمونه گیری از طیور بومی خراسان رضوی آغاز شد

نمونه گیری از طیور بومی خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی خراسان رضوی گفت: به منظور پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به طیور بومی و روستایی، طرح بررسی وضعیت سلامت طیور بومی در خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا دیانت مقدم، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در این طرح سه هزار و 500نمونه از طیور بومی، بوقلمون و کبوتر در 350 روستا از روستاهای استان اخذ شده و تیتر سرمی بیماری های نیوکاسل و آنفلوانزای طیور در آزمایشگاه مجهز دامپزشکی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا در طیور بومی خواند و گفت: انجام این طرح به منظور پیشگیری و جلوگیری از انتقال بیماری به طیور صنعتی در مرغداری های استان نیز خواهد بود.

وی اجرای این طرح را با توجه به وجود یک میلیون و 538 هزار قطعه طیور بومی و نقش و اهمیت آن در تامین معیشت و امنیت غذایی روستاها و شهرها حائز اهمیت دانست.

دیانت مقدم افزود: این اداره کل، ضمن تعامل با دستگاه های مختلف استان، اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با بروز احتمالی بیماری تنفسی را به انجام می رساند.

وی به مرغداران و فعالان صنعت طیور استان یادآور شد: از هر گونه رفت و آمد غیر ضروری به واحدهای پرورش خودداری کنند و کلیه افرادی که به نحوی مجبور به تردد در مرغداری ها هستند، رعایت کلیه مسائل بهداشتی را داشته باشند.

وی با اشاره به نقش حمل و نقل غیرمجاز طیور در سطح محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان ساخت: نظر به اهمیت موضوع، هزینه های لازم جهت تجهیز قرنطینه ها شامل قرنطینه های مرزی، بین استانی و داخل استانی انجام شده و این واحدها حساسیت بیشتری را در برخورد با موارد حمل و نقل غیرمجاز نشان خواهند داد.

دیانت مقدم افزود: از نیروی انتظامی استان نیز درخواست شده تا کنترل بیشتری بر راه ها داشته و موارد فاقد گواهی بهداشتی دامپزشکی را به دامپزشکی اطلاع دهد تا ضمن تشکیل پرونده از طریق مراجع قضایی مراتب پیگیری شود.
 

کد مطلب 1253826

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