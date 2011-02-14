20 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر دوشنبه در دومین همایش تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان کردستان که در مجمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در کارگروه فرهنگی استان کردستان اعضای جلسه پیشنهاد ها و طرح های خود را ارائه کرده و پس از ارزیابی های صورت گرفته این طرح ها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد و تاکنون بیشتر طرح های پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت .

وی بیان داشت: پیش بینی می شود طی سال جاری و چند سال آینده 100 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های بزرگ فرهنگی در استان کردستان اختصاص پیدا کند که با تحقق این مهم پیش بینی می شود که تحول شگرفی در عرصه فرهنگ استان کردستان به وجود آید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگی بودن این استان خاطر نشان کرد: بر این اساس شاخص های فرهنگی استان کردستان مشخص شده و باید فعالیت های فرهنگی در اولویت سایر فعالیت های استان قرار گیرد .

حسن زاده ارتقاء فرهنگی و نیل به اهداف فرهنگی را عامل رشد جامعه دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه ارزش های دینی، رعایت قوانین اسلامی و پیروی از فرهنگ ناب محمدی به پیروزی رسید که باید همواره این امر مورد توجه همگان قرار گیرد .

وی به دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: یکی از دستاورد های نظام ایجاد روحیه خود باوری بین جوانان است که در سایه آن می توان نیازهای خود و میهن اسلامی خود را برآورده کنند که تاکنون این روحیه بین جوانان کشور حفظ و هر روز شاهد شکوفایی استعدادهای جوانان در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

در ادامه این جلسه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد، خادمان نمونه فرهنگ عمومی کردستان در سال جاری مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.