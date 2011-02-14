اولین پایگاه امداد و نجات روستایی کشور در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میر شفیع، معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و ترابری ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این پایگاه اظهار داشت: رشد و توسعه حمل و نقل جاده ای علاوه بر توسعه راهها و جاده ها مستلزم خدماتی نظیر امداد جاده ای به شکل نوین است.

وی خاطر نشان کرد: امداد جاده ای در کشور به صورت سنتی عمل کرده و به نظر می رسد تاکنون همگام با رشد صنعت حمل و نقل توسعه نیافته است و زیر ساختهای امدادی و سرویس دهی موجود پاسخگوی جامعه بزرگ خودرویی کشور با رشد روز افزون آن نیست.

میرشفیع افزود: وزارت راه و ترابری با مشارکت بخش خصوصی و احداث پایگاه های امداد جاده ای را در سطح محورهای ارتباطی کشور، محورهای پر ترافیک و حساس روستایی در دستور کار خود قرار داده است.

میر شفیع، با اشاره به احداث ۱۲۰۰ پایگاه مذکور در محورهای روستایی در سطح کشور اظهار داشت: با توجه به اهمیت محورهای روستایی و نگاه ویژه دولت به مقوله محرومیت زادیی و عدالت محوری در تلاشیم که پایگاه های فوق را در سطح محورهای روستایی کشور به اجرا در آورده و با توجه به اینکه مازندران از جمله استانهایی است که دارای محورهای روستایی پر اهمیت و پر ترافیکی در آن موجود است.

وی خاطر نشان کرد: ۶۴ نقطه از محورهای روستایی پر اهمیت استان شناسایی و پایگاه مذکور در آن ایجاد می شود.

معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و ترابری در خصوص زمینه های فعالیت این پایگاه ها خاطر نشان کرد: در پایگاه های امداد و نجات خدماتی از قبیل خدمات امدادی، راهداری، بیمه ای، سوخت رسانی، رفاهی، خدمات ویژه مشترکین تلفن همراه رائه می شود.

میرشفیع در خصوص کارکرد این پایگاه ها در زمینه راهداری تصریح کرد: ین پایگاه ها به صورت کانکس در مجاورت راهها قرار دارند و می توانند در خدمات راهداری از جمله پاکسازی صحنه تصادف، جمع آوری ریزش ها و پاکسازی راه و ابنیه فنی، انسداد و یا بازگشایی محورها با همکاری راهداران و پلیس راه کمک شایانی به روان سازی ترافیک و ایمن سازی محورها انجام دهند.

وی افزود: علاوه بر خدمات و فعالیتهای بی شماری که این طرح می تواند به کاربران جاده ای و روستاییان منطقه ارائه کند در زمینه ایجاد اشتغال جوانان غیور این مرزو بوم نیز مثمرثمر بوده که خود می تواند یک مزیت مهم برای طرح مذکور باشد.

به گزارش مهر، این پایگاه قابلیت انجام کلیه فعالیتهای امداد و نجات را برای روستاهای اطراف شهرستان در کوتاه ترین زمامن ممکن به مثابه پایگاههای امداد و نجات جاده ای دارد.