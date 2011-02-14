دلسوزان نظام جلوی تقدس زدایی از ارزش های انقلاب را بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر دوشنبه در نشست توجیهی سیاسی کارکنان ناحیه انتظامی بیرجند که در محل ناحیه انتظامی شهرستان بیرجند برگزار شد، گفت: شیعه افتخار حضور 250 ساله امام معصوم (ع) به صورت ظاهر و پس از آن غیبت امام معصوم (ع) را در پرونده دارد.

وی، با اشاره به سخنانی از هانری کربن به عنوان یکی از فلاسفه و اسلام شناسان غربی گفت: شیعه تنها مکتبی است که در آن ارتباط بین زمین و آسمان به واسطه فیض امام معصوم (ع) برقرار مانده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: دشمنی جریانات معارض، به دلیل حضور پررنگ پیشوایان حق در همه عرصه های حیات شیعی است.

وی افزود: تمام تلاش امامان معصوم (ع)، تبلیغ اسلام با قرائت نبوی و علوی بوده است و دیگر اینکه نگذاشته است جریانات انحرافی مسیر تاریخ اسلام را تغییر دهد.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه برخی جریان های فکری به دنبال تقدس زدایی از ارزش ها بوده اند، تصریح کرد: این جریانات فکری، امروز ارزش های اصیل نظام اسلامی را هدف قرار داده اند و دلسوزان نظام نباید بگذارند این ارزش های الهی در جامعه رنگ ببازند.