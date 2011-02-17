ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور اصفهان 90 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد فضیلتی چهارشنبه شب در آیین بهره‌برداری و کلنگزنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان افزود: در سال تحصیلی گذشته فقط 560 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان ثبت نام شده بودند که این میزان در سال تحصیلی جاری به یک هزار و 84 نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه چهار رشته به عنوان رشته‌های کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان راه‌اندازی شده، افزود: دانشگاه‌ پیام‌نور استان اصفهان به عنوان قطب آموزش مجازی، چهار رشته اقلیم شناسی، ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی و تاریخ ایران دوره اسلامی در کشور مطرح شده است.

فضیلتی با بیان اینکه آموزشهای الکترونیک از جمله سرفصلهای فعالیتهای دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان به شمار می‌روند ادامه داد: در سال جاری حدود 220 دانشجوی طرح آموزش الکترونیک به دانشگاه پیام‌نور این استان افزوده خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری حرکت به سمت توسعه رشته‌های فنی و مهندسی در دستور کاری این دانشگاه قرار گرفته، ادامه داد: دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان در سال جاری اقدام به پذیرش دانشجویان در 38 رشته فنی و مهندسی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه ویژه دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان به تجهیز آزمایشگاه‌های واحدها و مراکز آموزشی این استان اشاره و اظهار داشت: تزریق حدود سه میلیارد تومان اعتبار به بخش آزمایشگاه‌های استان در رشته‌های کشاورزی، شیمی، زیست شناسی، مهندسی کامپیوتر و... از فعالیتهای مهم دانشگاه پیام‌نور این استان در سال جاری است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک با مراکز علمی معتبر در کشور گفت: بیش از 10 تفاهم‌نامه با دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مراکز فنی و حرفه‌ای و ... تاکنون منعقد شده است.

فضیلتی همچنین به افزایش متقاضیان در مقطع کارشناسی را نیز قابل توجه دانست و گفت: آمار ثبت‌نام شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان در سال جاری به 81 هزار و 845 نفر رسید.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان با بیان اینکه این میزان در مقایسه با میزان ثبت‌نام شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه‌پیام‌نور استان اصفهان در سال تحصیلی گذشته، افزایش چشمگیری داشته، خاطرنشان کرد: تعداد ثبت‌نام شدگان در مقطع کارشناسی پیام‌نور استان اصفهان در سال گذشته 68 هزار و 803 نفر بود که این میزان در سال جاری به بیش از 80 هزار نفر رسید.