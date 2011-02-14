1600 پروژه عمرانی در خراسان رضوی در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 622 پروژه عمرانی در استان درحال اجرا است که در مجموع 330 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه ها تخصیص یافته است.

وی در خصوص پروژه های تملک دارایی استان نیز تصریح کرد: امسال در مجموع پنج هزار و 277 پروژه تملک دارایی در استان وجود دارد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص پروژه های افتتاح شده امسال، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته هزار و 779 پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در دهه فجر در استان به بهره برداری رسید.

حسین پور افزود: در هفته دولت امسال نیز دو هزار و 515 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهره برداری رسید.

وی گفت: در مجموع در این دو مناسبت چهار هزار و 294 پروژه با اعتباری بالغ بر حدود پنج هزار میلیارد تومان در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه های عمرانی که امسال به بهره برداری رسیده، هزار و 200 پروژه مربوط به پروژه های نیمه تمام سال گذشته است.

