ابهام درباره ثروت و محل اقامت مبارک/ دبی، شرم الشیخ یا آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، حالتی از ابهام درباره محلی که حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در آن حضور دارد، حاکم شده است، همچنین اخبار ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شده است ، برخی می گویند در شرم الشیخ است، برخی دیگر از اقامت وی در دبی سخن گفته اند و خبرهایی هم درباره اقامت وی در آلمان منتشر شده است.

البته مهمترین حرفی که بر سر زبانهای همه مصریهاست، میزان ثروت مبارک و خانواده اش است.



برخی منابع گزارش داده اند مبارک پس از وخامت حالش در پی برکناری از قدرت، برای انجام معاینات پزشکی به آلمان رفته است، این در حالی است که شورای عالی نیروهای مسلح به عنوان حاکم موقت مصر این خبر را نه تایید کرده است و نه تکذیب.



از سوی دیگر برخی منابع هم تاکید می کنند که مبارک همچنان به همراه خانواده اش در شرم الشیخ به سر می برد و برای سفر به دبی آماده می شود، آنها به این نکته اشاره کرده اند که به دور از آنچه در شهرها و استانهای مصر اتفاق می افتد، زندگی می کند.



همزمان با اظهار نظر قشرهای مختلف مردم مصر درباره مکان اقامت مبارک، از میزان ثروت او هم سخن به میان می آید که گفته می شود ثروتش به 70 میلیارد دلار می رسد.



بر اساس گزارشهای منابع آمریکایی و اروپایی، مبارک و خانواده اش ثروتهای هنگفتی در انگلیس شامل اموال شناور، املاک و یک شرکت مالی در لندن و میلیاردها دلار در بانکهای سوئیس و انگلیس، املاکی در نیویورک و لس آنجلس دارند.



این گزارشها از کمک بانکهای انگلیسی به خانواده مبارک برای انتقال دارایی هایش از مصر خبر داده است.



کارشناسان مصری نیز دلایل افزایش ثروت نامشروع جمال مبارک فرزند دیکتاتور ساقط شده مصر را ارتباطاتش با مجموعه اقتصادی ای وی جی هرمس بزرگترین بانک سرمایه گذاری در مصر دانسته اند.