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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

فرصت ثبت نام مجدد در کنکور دکتری از اول اسفند فراهم شد

فرصت ثبت نام مجدد در کنکور دکتری از اول اسفند فراهم شد

سازمان سنجش آموزش کشور شرایطی فراهم کرده است که داوطلبانی که نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در آزمون دکتری نیمه متمرکز اقدام کنند در تاریخ اول اسفند ماه نسبت به این موضوع اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبانی که به هر دلیل موفق نشده اند در زمان مقرر در آزمون دکتری سال 90 ثبت نام کنند، در این مرحله شرایطی فراهم شده است که بتوانند در محدوده زمانی 1 تا 4 اسفندماه نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

با توجه به تعداد متقاضیان شرکت در آزمون مذکور و به منظور رفاه حال داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری مقرر شده است آزمون در کلیه مراکز استانها بصورت همزمان برگزار شود لذا محل آزمون داوطلبان بر اساس استان محل اقامت مندرج در بند 34 تقاضا نامه ثبت نامی تعیین خواهد شد.

لذا ضرورت دارد آن دسته از داوطلبانی که خواستار تغییر حوزه امتحانی و یا به عبارتی تغییر استان محل اقامت خود هستند، براساس برنامه زمانی از 1 اسفند تا 4 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ww.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات درخواستی نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت نیاز اصلاح اطلاعات مذکور از جمله استان محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی  برابر دستورالعمل مربوط اقدام کنند.

کد مطلب 1253839

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