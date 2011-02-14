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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

جایگاه های CNG خراسان جنوبی به 13 جایگاه رسید

جایگاه های CNG خراسان جنوبی به 13 جایگاه رسید

بیرجند - خبر گزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: تعداد جایگاه های CNG استان با بهره برداری از سه جایگاه جدید به 13 جایگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شش جایگاه نیز در حال احداث است که گازرسانی به این جایگاه ها و سه جایگاه دیگر امسال آغاز می شود.

وی افزود: 18 پروژه گازرسانی در خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر 560 میلیارد ریال در دهه فجر بهره‌ برداری شد.

وی از اتصال سه شهر و پنج روستای دیگر استان به شبکه سراسری گاز طبیعی در دهه فجر خبر داد و بیان داشت: در دهه فجر شهرهای خوسف، بشرویه و نیمبلوک و نیز تعداد پنج روستا از توابع شهر بیرجند گازدار و ساکنان این شهرها و روستاها نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

نصب 4 هزار و 950 انشعاب گاز در سه شهر استان

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی کل اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به شهرهای خوسف، بشرویه و نیمبلوک را بالغ بر 490 میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: به منظور گازرسانی به این سه شهر 80 کیلومتر خط انتقال 20 اینچ و 154 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا، یک ایستگاه تقلیل فشار شهریCGS ، سه ایستگاه تقلیل فشار درون‌شهری TBS و سه ایستگاه حفاظت کاتدیک احداث شده است.

افتخاری افزود: حدود چهارهزار و 950 انشعاب در شهرهای مذکور نصب و بالغ بر 5 هزار و 750 خانوار شهری به جمع مصرف‌کنندگان گاز طبیعی افزوده شده‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر شهرهای فوق‌الذکر بهره‌ برداری از پروژه گازرسانی به روستاها، پنج واحد صنعتی، سه جایگاه CNG و پادگان امام رضا(ع) از دیگر برنامه ‌های این شرکت در دهه فجر بود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: کل اعتبار هزینه شده برای 18 پروژه ذکر شده مبلغ 560 میلیارد ریال بوده که از محل منابع داخلی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران تأمین شده است.

وی با بیان اینکه از حرکت کارخانه ها و مراکز تولیدی به سمت استفاده از گاز طبیعی در شرایط حذف یارانه ها استقبال می شود، گفت: این روند باعث کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول است.

افتخاری تصریح کرد: بهتر است تمام واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قاین و بیرجند برای بهره مندی از گاز طبیعی اقدام کنند و شرکت گاز نیز در سریع ترین زمان ممکن عملیات اجرایی اتصال به گاز طبیعی را برای این واحدها انجام می دهد.

کد مطلب 1253841

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