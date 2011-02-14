محسن قرائتی نماینده ولی فقیه در سازمان نهضت سوادآموزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فتوای تاریخی امام راحل مبنی بر مهدور الدم بودن سلمان رشدی اظهار داشت: وقتی حضرت امام (رض) فتوای اعدام سلمان رشدی را صادر کردند و فرمودند هر کسی که در این راه کشته شود شهید است تلویزیون از من دعوت کرد تا راجع به این فتوای امام توضیح بدهم.

وی افزود: من به آنها گفتم فتوای امام برای اعدام سلمان رشدی چند زاویه سیاسی، حقوقی، بین المللی و فقهی دارد و من حدم خیلی پایین تر از این حرفهاست که بخواهم در مورد آن صحبت کنم و آن را تحلیل کنم لذا باید به نزد بزرگان بروید که آنها هم گفتند ما به آنها گفتیم اما آنها اعلام کرده اند که فعلا حضور ذهن نداریم! و از آن گذشته ممکن است آنها علمی حرف بزنند که مردم نفهمند.

رئیس ستاد اقامه نماز اضافه کرد: از طرفی دیگر من هم به هرکسی که اسلامشناس بود و تلفنش را داشتم زنگ زدم تا از آنها بپرسم فتوایی که امام (رض) مبنی بر مهدورالدم بودن سلمان رشدی صادر کرده اند به کدام آیه وحدیثی مرتبط است که آنها هم به من گفتند متاسفانه حضور ذهن نداریم.

وی ادامه داد: بعد از آن به کتابخانه رفتم و گفتم خدایا یک نامردی به پیغمبر تو اهانت کرده است و یک مرد خدایی هم فتوای اعدامش را صادر کرده است و من نمی دانم بر اساس کدام آیات و روایات راجع به این موضوع صحبت کنم خودت کمکم کن، در این حالات بودم که یک دفعه کتابی را از قفسه کتابخانه برداشتم و همانند استخاره کردن لای آن را باز کردم و دیدم که حدیث "من اهان النبی ومن السب النبی" آمده است دقیقا همان چیزی که من می خواستم آمده بود خدا را شکر کردم و به عینه دیدم که معجزه الهی و کرامت الهی شامل حال ما شده است و فهمیدم که واقعا فتوای امام مستند به احادیث محکمی است که ما از آن غافل بودیم.

قرائتی همچنین در خصوص عملی نشدن فتوای امام راحل نیز گفت: ما کاری به عملی شدن آن نداریم چون قرآن نگفته عملی شود بلکه گفته "ترهبون به عدوالله" همین که زندگی بر سلمان رشدی تلخ شده کفایت می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به خاطره ای از امام راحل اشاره کرد و افزود: دکتر به امام (رض) گفته بود که روزانه 20 دقیقه صبحها و 20 دقیقه عصرها پیاده روی کند بعد از آن وقتی که امام پیاده روی می کردند لب خود را می جویدند و با یک هیجان خاصی راه می رفتند که آقایان به ما گفتند ببینید امام چطور راه می روند ما هم به نزد امام رفتیم و گفتیم "آقا راه رفتن شما ظاهرا با بقیه روزها فرق می کند" که ایشان هم به ما گفتند "می خواستم جوان باشم تا خودم بتوانم بروم انگلستان و سلمان رشدی را بکشم و بعد از آن برگردم و الان غصه می خورم که چرا باید پیر باشم" امام سرتا پا غیرت بود.

متن فتوای تاریخی حضرت امام خمینی، علیه آیات شیطانی به این شرح است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب "آیات شیطانی‌" که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمناَ اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

روح الله الموسوی الخمینی

29 بهمن 1367/ 11 رجب 1409