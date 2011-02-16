دو قاچاقچی مواد مخدر در ساری اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگاران در ساری افزود: معدومین به اتهام خرید وفروش، حمل و نگهداری هشت کیلو و 50 گرم مواد مخدر از نوع کراک و تریاک دستگیر شده بودند.

وی اظهارداشت: بعد از تحقیقات مقدماتی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب مرکز استان رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام شد که حکم صادره طی تشریفات قانونی امروز دوشنبه در محوطه زندان ساری به مرحله اجرا در آمد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با هشدار به کسانی که در این راستا فعالیت می کنند، گفت: قانونگذار برای خرید و فروش کراک به مقدار 30 گرم مجازات اعدام در نظر گرفته است.

وی افزود: امروز این قانون در دستگاه قضایی اجرا می شود و این افراد بدانند که مجریان قانون در این مرحله نیز به حکم قانون و بر اساس مطالبات مردم به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد

جعفری با بیان اینکه در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر برنامه هایی در دستور کار ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان قرار دارد افزود: این برنامه ها بر اساس تصمیمات و مصوبات این ستاد در سال 90 به اجرا در خواهد آمد.

این مقام قضایی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد مخدر صنعتی جزو مواد مخدر محسوب شده بیان داشت: بر اساس این اصلاحیه مجازات حمل و نقل و توزیع ماده صنعتی شیشه در ردیف مجازات کراک قرار گرفته است.