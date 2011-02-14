تصویر 10 کاریکاتور؛ از ماموریت مبارک تا پادشاهی فیسبوک!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز سرنگونی مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

پیروزی

روزنامه الرایه قطر امروز کناره گیری مبارک از قدرت را در پی قیام ملت مصر به تصویر کشیده است.

ماموریت مبارک!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به انجام موفقیت آمیز عملیات سقوط مبارک در مصر توجه دارد.

آزادی فیلترینگ

روزنامه الدستور اردن امروز به رفع فیلترینگ برخی از پایگاهها در کشورهای عربی توجه دارد.

فقر آبی

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به فقر آبی در جهان عرب توجه دارد که به شدت این کشورها را در معرض خطر قرار داده است.

استعفای عریقات در 2 حرکت!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به استعفای صائب عریقات در پی انتشار اسناد محرمانه مذاکرات سازش توسط الجزیره توجه دارد.

خاورمیانه!

روزنامه الحیات امروز به پیچیدگی اوضاع خاورمیانه در پی تحولات اخیر در جهان عرب توجه دارد.

معضل اقتصادی

روزنامه عکاظ عربستان در کاریکاتوری به شرایط ناآرام و پرنوسان اقتصادی در کشورهای عربی توجه دارد.

پادشاهی فیسبوک!

روزنامه البیان امارات امروز نقش شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک را در تحولات اخیر جهان عرب تاثیرگذار دانسته است.

فریاد جوانان

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به نقش پررنگ جوانان در قیام اخیر مردم جهان عرب علیه دیکتاتوری توجه دارد.

بازی نابرابر؛ بدون شرح



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