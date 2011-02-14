معاون فرماندار شیراز از عملکرد کارگروه بهداشت انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، وحید رجایی ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه بهداشت شیراز بر ضرورت ساماندهی مشاغل و ساماندهی اماکن بهداشتی و محل عرضه مواد غذایی تاکید کرد و گفت: کارگروه بهداشت باید به صورت راهبردی عمل کند.

وی با بیان اینکه سلامت شهروندان و تامین سلامت و بهداشت آنها برای حاکمیت بسیار مهم و قابل توجه است، اظهار داشت: چطور است که دستگاههای متولی برای ساماندهی اماکنی از جمله دروازه کازرون، دروازه اصفهان، کوچه زغالیها و... پیدایشان نمی‌شود اما همین که اعلام می‌شود اعتباری برای ساماندهی لحاظ شده همه دستگاهها متولی می‌شوند.

رجایی وضعیت دروازه کازرون، دروازه اصفهان را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر نحوه توزیع اقلام غذایی در اماکن مذکور نظارتی نمی‌شود که این مهم سلامت شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار شیراز ادامه داد: چهار راه مشیر، کوچه معروف به کوچه زغالیها از خزنده تا چرنده و پرنده به فروش می‌رسد ولی تاکنون هیچ اقدامی جهت ساماندهی آنها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: به دنبال تعطیلی واحدهای صنفی نیستیم اما توزیع کنندگان مواد غذایی باید طبق ضوابط و قوانین عمل کنند.

رجایی خاطرنشان ساخت: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و شهری که داعیه دار پایتخت فرهنگی است در ایام نوروز میزبان زائرین زیادی است که این زائرین در هر صورت از بافت مرکزی شهر عبور می‌کنند و در نگاه اول چهره نامطلوب به چشم می‌آید.

رجایی همچنین از نحوه پاسخگویی برخی دستگاههای اجرایی در بحث بهداشت و مسائل بهداشتی انتقاد کرد و گفت: اکثر دستگاههای اجرایی آن طور که باید پاسخگوی مسائل بهداشتی شهر نیستند.

وی تصریح کرد: وضعیت بهداشت شیراز در شان مردم شهر سومین حرم اهل بیت (ع) نیست.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر شیراز طی سخنانی کوتاه گفت: شهرداری در بحث سد معبر و مشاغل آینده وظایفی دارد که در حال انجام وظایف محوله است ضمن اینکه کار اصلی شهرداری بازارچه عرضه و توزیع نیست.

مظفر مختاری افزود: در مورد خیابان تیموری شهرداری محلی را برای بنکداران راه اندازی کرده در مورد آبزیان نیز کارهای مطالعاتی صورت گرفته و دنبال سرمایه گذار هستیم در این راستا شهرداری به تنهایی قادر به احداث پروژه مخصوص آبزیان نیست.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به چهره زشت چهار راه مشیر به ویژه کوچه زغالیها اظهار داشت: چند سال است کار تملک این محله در حال انجام است و بحث تملک نیمه اول سال 90 به پایان خواهد رسید در حالیکه مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، اصناف و سایر دستگاهها باید با همکاری بیشتر نسبت به ساماندهی کوچه زغالیها اقدام کنند.

مختاری تصریح کرد: شورای شهر به طور جدی به دنبال رفاه و سلامت جامعه هستند اما بحث ساماندهی پرنده فروشیها وظیفه ما نیست و در این راستا باید یا اتحادیه تشکیل شود یا نسبت به تعطیلی پرنده فروشیها اقدام شود.

وی تاکید کرد: سایر دستگاههای متولی همکاریهایشان را بیشتر کنند شهرداری و شورا هم به بحث ورود پیدا می‌کند.