20 دوره آموزش قرآن در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قربانی افزود: حدود هزار و 200 نفر از شهروندان مازندرانی در این دوره های آموزشی شرکت داشتتند.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره قرائت سطح یک تا چهار با حضور 468 نفر، دوره مفاهیم قرآن با حضور 187 نفر، دوره آموزشی حفظ قرآن با حضور 90 نفر از جمله دوره های برگزار شده است.

قربانی بیان داشت: آموزش 122 نفر در دوره پیش دبستانی، آموزش 136 نفر در طرح 1444، آموزش 21 نفر در دوره ارتقاء و بازآموزی قرآن و آموزش 51 نفر در دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن و حضور 20 نفر در دوره طرح بینات از دیگر دوره های آموزشی قرآنی است.

قربانی، آموزش 15 نفر در دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی، آموزش دو نفر در تربیت معلم تجوید، آموزش یک نفر در تربیت معلم صوت و آموزش یک نفر در تربیت معلم حفظ قرآن را از دیگر این دوره ها برشمرد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری چهار دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت خبر داد و افزود: این دوره های آموزشی در رشته مفاهیم و تفسیر قرآن برگزار شد.

قربانی یادآورشد: در این دوره های آموزشی، 188 نفر از کارکنان آموزش و پرورش، اوقاف و بیمارستان 17 شهریور آمل حضور داشتند.

