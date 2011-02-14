شش میلیارد ریال به متقاضیان زمین در نواحی صنعتی تخفیف داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت در جلسه کمیته واگذاری زمین اظهار داشت: این میزان تخفیفات براساس آئین نامه های تخفیفات و تشویقات اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه 35 واحد صنعتی واجد شرایط از این تخفیفات بهره مند شده اند، گفت: ارائه این تشویقات بستر مناسبی را برای توسعه سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم خواهد کرد.

مدیرامور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در این جلسه از اعمال تخفیف پنج درصدی به صنعتگرانی خبرداد که حداکثر در مدت 12 ماه نسبت به ساخت و ساز واحد صنعتی خود اقدام کنند.

مهدی اکرمی افزود: براساس آئین نامه تخفیفات صنعتگران در صورتی که طی برنامه زمان بندی 12 ماهه نسبت به ساخت وساز واحد صنعتی خود اقدام کند پنج درصد از مبلغ کل قرارداد شامل بخشودگی خواهند شد.

وی نداشتن تخلف از ضوابط ساخت وساز و ارائه پایان کار و پرداخت به موقع اقساط را از شرایط بهره مندی این تخفیفات بیان کرد و گفت: تاکنون صنعتگران زیادی از این تخفیفات استفاده کرده اند.

اکرمی همچنین از اعمال شرایط ویژه تخفیف با تصویب هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایه گذارانی خبرداد که متقاضی زمین های بالای 10 هزار متر مربع باشند.