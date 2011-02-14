فارس در پرورش ملکه زنبورعسل ظرفیتهای زیادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اسدالله اسماعیل پور در نخستین کارگاه آموزشی نقش مدیریت در پرورش کلنیهای زنبور عسل بیان داشت: براساس آمار برداری از کلنیهای زنبور عسل در مهر ماه سال جاری، در حدود چهار هزار و 100 زنبورستان و 300 هزار کلنی زنبور عسل در فارس وجود دارند که میزان تولید آنها در حدود دو هزار و 100 تن است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 11 شرکت تعاونی زنبورداران در 11 شهرستان و یک اتحادیه در مرکز استان مشغول به فعالیت است و برای یک هزار و 400 زنبوردار با تعداد 227 هزار کلنی زنبور عسل نیز پروانه زنبورداری صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی فارس تولید محصولات دامی سالم و با کیفیت را یکی از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی فارس بر شمرد و اظهار داشت: باید با تولید عسل سالم و مرغوب محصولی را تولید کنیم که این محصول جایگاه واقعی خود را در بین دیگر محولات غذایی به دست آورد.

وی گفت: یکی از مهمترین عوامل محدود کننده صنعت زنبورداری آفات و بیماریهای مختلف است که هر ساله خسارات سنگینی را به زنبورداران استان وارد می کند و با برگزاری چنین کارگاه هایی ضمن تبادل تجربیات و یافته های علمی بین زنبورداران با کاهش خسارت، رونق این صنعت را به دنبال خواهد داشت.

اسماعیل پور افزود: در شرایط فعلی و باتوجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها، باید به بحث بهره وری و تولید اقتصادی نگاه ویژه داشت و سعی شود تا با ارتقای بهره وری و آموزش بتوان به تولیدی رسید که اقتصادی باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس بر تقویت هرچه بیشتر تشکلها و مشارکت جمعی تاکید کرد و افزود: کار، تلاش و تولید در تشکلها بیشتر تبلور پیدا می کنند و زمانی که روح کار و مشارکت دسته جمعی حاکم باشد، مشکلات ساده تر برطرف شده و فعالیتها بیشتر اثر بخش خواهد بود.