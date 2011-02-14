به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد و عبدالله گل در این نشست که حدود 2 ساعت به طول انجامید با اشاره به نقش و اهمیت دو کشور در معادلات منطقه ای و جهانی بر ضرورت افزایش هر چه بیشتر تعاملات و همکاری های تهران و آنکارا در زمینه های مختلف تاکید کردند.

دو طرف در نشست خصوصی اهمیت و تاثیر افزایش همکاری های تهران و آنکارا را در تثبیت و برقراری صلح و امنیت جهان مورد تاکید قرار داده و بر لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای ارتقای مناسبات دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.



