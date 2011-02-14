شش میلیارد دلار برای حمایت از بخش صنعت کشور تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، ایرج ندیمی ظهر دوشنبه در همایش مدیران صنایع شهرستان شهریار که با حضور مسئولان این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت توسعه صنایع کشور مهیا شده است.



این مسئول با اشاره به بسته های حمایتی بخش صنایع کشور اظهار داشت: طی سال جاری شش میلیارد دلار برای حمایت از بخشهای صنعتی کشور از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است که تخصیص چنین اعتبار عظیمی بیانگر حمایت دولت خدمتگزار از بخش صنعت کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: تمام مسئولان کشوری و منطقه ای بای زمینه های لازم جهت ایجاد احساس امنیت برای سرمایه گذاران را فراهم آورند زیرا چنین شرایطی ضریب اعتماد سرمایه گذاران را افزایش خواهد یافت.

ندیمی خواستار ورود قشر تحصیل کرده کشور به عرصه های صنعتی شد و افزود: بسترسازی برای اشتغال جمعیت تحصیل کرده کشور در بخش صنعت بویژه صنایع تبدیلی کشاورزی امری ضروری محسوب می شود.

این مسئول استان تهران قطب صنعتی کشور خواند و گفت: استان تهران با پذیرش یک، سوم از صنایع کشور در مناطق مختلف خود به عنوان قطب تجاری و صنعتی کشور مطرح است.

وی با بیان اینکه شهریار منطقه ای مناسب جهت توسعه صنعت است، عنوان کرد: پس از ارتقای سطح تشکیلات اداری استان البرز، شهرستان شهریار نیز به عنوان منطقه ای مناسب جهت توسعه صنعت استان تهران مطرح شده است.

فرماندار شهرستان شهریار نیز در این همایش اظهار داشت: در حال حاضر هفت هزار کارگاه و کارخانه بزرگ و کوچک تولیدی در شهرستان شهریار فعال است که این رقم 7/5 درصد از صنایع استان تهران را تشکیل می دهد.

شهریار با مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع و جمعتی نزدیک به 494 هزار و 771 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب و در مناطق غربی این استان واقع شده است.

این شهرستان از غرب با شهرستانهای کرج و ملارد، از شمال با شهرستانهای قدس و تهران، از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرند و از شرق با شهرستان اسلامشهر دارای مرز مشترک است.